Kartepe Belediyesi'nden Kar Arama Kurtarma Ekibi Kuruldu

Kartepe Belediyesi bünyesindeki Afet İşleri Müdürlüğü tarafından "kar arama kurtarma ekibi" kuruldu.

Afet İşleri Müdürlüğü bünyesinde Zabıta, Ruhsat ve Denetim, Fen İşleri, Park ve Bahçeler, Kültür ve Sosyal İşler, Sosyal Yardım İşleri, Gençlik ve Spor Hizmetleri ve Yapı Kontrol Müdürlüklerinden oluşan ekibin içinde 27 personel bulunuyor. Kocaeli İl ve İlçe Sağlık Müdürlüğü personelleri tarafından kar arama kurtarma ekibine ilk yardım eğitimi verildi. Ekibe ilerleyen günlerde de arama kurtarma ile psiko sosyal destek eğitimi ve enkaz arama kurtarma konularında profesyonel uzmanlar tarafından eğitimler verilecek. - KOCAELİ