Kartal'da Büyük Zafer'in 101. Yıl Dönümü Kutlamaları Çelenk Sunumuyla Başladı

Kartal'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101. yıl dönümü kutlamaları, Atatürk Anıtı'nda düzenlenen tören ile başladı.

30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın önderliğinde zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'un 101. yıl dönümü kutlamaları, ilçe protokolünün Kartal Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ile başladı.

Sabah saat 09.00'da düzenlenen törene; Kartal Kaymakamı Abdullah Demir, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Teknik Hizmetler Daire Başkanı Dr. Mühendis Kıdemli Albay Cihat Eryiğit, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, ilçe protokolü, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İlçe Başkanı Süleyman Uzunok, İYİ Parti Kartal İlçe Başkanı İbrahim Yıldırım Ateş, siyasi partilerin yönetici ve temsilcileri, Atatürkçü Düşünce Derneği Kartal Şube Başkanı Hülya Arkan, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ve ilçe protokolü Atatürk Anıtı'na çelenk takdimini gerçekleştirdi. Çelenk sunumu sonrası Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve aziz şehitlerin manevi hatırası için bir dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.