Karşıyaka'da Kadınlar Belediye Hizmetlerini İnceledi

Karşıyaka Belediyesi ve Örnekköylü Kadınlar Platformu iş birliğinde ' Örnekköy Kadın Buluşması' gerçekleştirildi. Karşıyaka Belediyesi Örnekköy Şantiye Tesisleri'nde bir araya gelen kadınlar, tesisleri gezerek verilen hizmetleri inceledi.

Karşıyaka Belediyesi Vatandaş Katılım Birimi yürütücülüğünde, Karşıyaka Kadın ve Aile Müdürlüğü, İnsan Hakları Birimi, Karşıyaka Belediye Meclis Üyesi Şevket Balla ve Örnekköylü Kadınlar Platformu Kurucu Başkanı Aslı Kurt iş birliğinde düzenlenen buluşma oldukça verimli bir şekilde gerçekleştirildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden Avukat Özlem Durmaz'ın moderatörlüğünü yaptığı buluşmada kadınlar atölye çalışması için kendi aralarında gruplar oluşturdu. Buluşmanın ilk oturumunda güvenlik, eğitim, çocuk ve yaşlı bakımı, sosyal yaşam ve hizmetlere erişim başlıkları konuşuldu; kadınlar yaşadıkları sorunları dile getirdi. Bu bağlamda kadınların Karşıyaka'da daha rahat yaşayabilmelerini sağlayacak fikirler ile ilgili atölye çalışması gerçekleştirildi.

"SİZ OLSANIZ NE YAPARDINIZ?"

Ardından yapılan 2'nci oturumda katılımcı kadınlara 'Siz Belediye Başkanı olsaydınız ne yapardınız' sorusu yöneltildi. Katılımcılar yanıtlarını sözlü olarak iletti, ayrıca sloganlarını da dövizlere yazdı. Kısa bir aradan sonra gruplar sunum yaptı, grup temsilcileri yapılan çalışmaları diğer katılımcılara aktardı. Çalışma, kapanış ve değerlendirmenin ardından sona erdi. Katılımcılar, buluşma öncesi ve sonrasında hissettikleri duyguları paylaştı.

BAŞKAN TUGAY ZİYARET ETTİ

Buluşma alanında katılımcı kadınların çocuklarının vakit geçirebileceği oyun alanı da yer aldı. Çocuklar annelerinin gerçekleştirdiği atölye esnasında Kadın ve Aile Müdürlüğü personellerinin eşliğinde oyunlar oynadı, resimler çizdi. Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay da kadınları ziyaret ederek yaşadıkları sorunları bizzat kendilerinden dinledi. Ardından oyun alanını da ziyaret eden Başkan Tugay'a bir çocuk çizdiği resmi hediye etti.

ANKA / Yerel