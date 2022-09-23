Kars yerel haberi... Kars'ta Pancar Üreticileri Yükselen Üretim Maliyetinden Yakınıyor

Kars habere göre Kars’ta pancar ekimi yapan çiftçiler, “Şeker pancarı ekiyoruz, devletimiz alıyor ama şu anda maliyetler çok pahalı. Şeker pancarı şu anda gübre ve mazot girdileri çok pahalı olduğu için oldukça masraflı oldu” dedi. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci bugün Kars’a gelerek, şeker pancarı alım fiyatının ton başına bin 450 TL olduğunu duyurdu.

TACETTİN DURMUŞ

Kars'ta pancar ekimi yapan çiftçiler, "Şeker pancarı ekiyoruz, devletimiz alıyor ama şu anda maliyetler çok pahalı. Şeker pancarı şu anda gübre ve mazot girdileri çok pahalı olduğu için oldukça masraflı oldu" dedi. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci bugün Kars'a gelerek, şeker pancarı alım fiyatının ton başına bin 450 TL olduğunu duyurdu.

Kars'ın Akyaka ilçesine bağlı Karahan Köyü'nde pancar ekimi yapan Cengiz Öztürk, geçtiğimiz yıl yaşanan kuraklık nedeniyle masraflarını dahi ödeyemediğini belirterek, başta mazot olmak üzere diğer girdileri karşılayamadıklarını söyledi. Pancar ektiği tarlasında 1 Ekim itibariyle söküme başlayacağını söyleyen Öztürk, Kars'a son 2 aydır yağmur yağmadığı için sulama maliyetinin üreticilerin belini büktüğünü dile getirdi.

"ŞU ANDA ÇOK ZARARDAYIZ"

Girdi fiyatlarını karşılayamadıklarını da söyleyen çiftçi Cengiz Öztürk dün şunları söyledi:

"Şeker pancarı ekiyoruz, devletimiz alıyor ama şu anda maliyetler çok pahalı. Şeker pancarı şu anda gübre ve mazot girdileri çok pahalı olduğu için oldukça masraflı oldu. Sayın Bakanımız da bize açıklama yapacaktı. Açıklama bekliyoruz. Taban fiyat kurtarmıyor. Pancarımızı su motorlarıyla suluyoruz ve mazot alamıyoruz. İki aydır yağmur yağmıyor. Geçen yılda kuraklık oldu. Bu yılda yaz başı şok iyi yağdı ama son dönemlerde 2 aydır bizim buralara yağmur yağmadı. Bu nedenle masraflarımız çok fazla oldu. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımızdan bir açıklama bekliyoruz. Biz şu anda çok zarardayız. Geçtiğimiz yıl kuralık vardı ve rekolte fiyatı olarak 420 lira verilmişti. Çok düşüktü. Zaten hiçbir karımız olmadı. Paranın da değeri kayıp olduğu için her şey pahalandı. Aldığımız parayı ancak mazota ve borçlarımıza verdik. Bu yılda taban fiyatı 800 lira yaptılar. Ama mazot, gübre, ilaç ve tohum çok pahalı olduğu için kurtarmıyor. İnşallah iyi bir açıklama bekliyoruz."

TARIM BAKANI 1.450 TL OLARAK AÇIKLADI

Tarım Bakanı Kirişci de bugün Kars'a gelerek valiliğin ardından Şeker Fabrikası'na geçti. Kirişci burada taban fiyatını şöyle açıkladı:

"2022 yılı sezon alımları için de artan girdi maliyetlerine ve pahalılığa karşı çiftçilerimizi korumak adına gerekli çalışmaları bugün itibarıyla tamamlamış bulunuyoruz. Bu yılki şeker pancarı alım fiyatını, ton başına 1400 TL olarak açıklıyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun. Ayrıca pancar üretim kotasını tamamlayan üreticilere, ton başına 50 TL kota tamamlama primi de ilave olarak verilecektir. Böylece şeker pancarı alım fiyatı, yüzde 245 artışla ton başına 1450 TL olmuştur. Hayırlı olsun."