Üye Girişi
Haberler

Kars Valisi Ziya Polat Vatandaşlarla Buluştu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kars Valisi Ziya Polat, Halk Günü buluşmasında vatandaşların sorunlarını dinledi ve çözüm için talimatlar verdi.

Kars Valisi Ziya Polat, düzenlenen Halk Günü buluşmasında vatandaşlarla bir araya gelerek, vatandaşların sorunlarını ve taleplerini dinledi.

Kars Valiliği Açık Kapı Şube Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen Halk Günü buluşmasında Açık Kapı Şube Müdürü Hakkı Karakoç ve İŞKUR Müdürü Yusuf Bulut'ta hazır bulundu.

Halk Günü'nde vatandaşlar, çeşitli konularda Valiliğe ilettikleri talepler ve sorunlar hakkında doğrudan geri dönüş alma fırsatı buldular. Vali Polat, sorunların çözümüne yönelik olarak ilgili birimlere talimatlar verdi ve her başvurunun titizlikle değerlendirileceğini belirtti.

Vali Polat, "Vatandaşlarımızın sorunlarına çözüm bulmak için buradayız. Her bir talep ve öneriyi dikkate alarak, şehrimizin daha iyi bir yer olması için çalışacağız" dedi.

Vatandaşlar, ulaşım, sağlık, eğitim ve altyapı gibi konularda görüşlerini Polat ile paylaştı. Vali Polat, tüm başvuruların yakından takip edileceğini ve gerekli adımların atılacağını vurguladı. Ayrıca, vatandaşların bu tür etkinliklere katılımının önemine dikkat çekerek, açık iletişim ve şeffaflık ilkesinin Valilik tarafından her zaman desteklendiğini ifade etti.

Halk Günü, valilikle vatandaşlar arasındaki bağı güçlendirmek ve toplumun ihtiyaçlarına daha hızlı yanıt verebilmek amacıyla düzenleniyor. Vatandaşlar, bu tür etkinliklerin kendileri için büyük bir önem taşıdığını ve sorunlarının yetkililerle doğrudan paylaşılmasının memnuniyet verici olduğunu kaydettiler.

Halk Günü buluşmalarında vatandaşların devlet kurumlarıyla iletişim kurmalarını ve sorunların daha hızlı bir şekilde çözüme kavuşturulması sağlanıyor. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ziya Polat kars Yerel Politika Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Chia tohumu nedir? Chia tohumu nerede satılır? Chia tohumunun faydaları nelerdir? Necdet Sakaoğlu kimdir, öldü mü? Necdet Sakaoğlu kaç yaşındaydı, neden öldü? Gamze Özçelik kimdir, kaç yaşında? Gamze Özçelik kiminle evlendi, eşi kaç yaşında? Okullar ne zaman açılıyor, ertelendi mi? Okulların açılmasına kaç gün kaldı? 1. Sınıflar ne zaman başlayacak? NARİN SON DAKİKA GELİŞMESİ: Narin bulundu mu? Diyarbakır'da kaybolan Narin ile ilgili son durum ne? 30 AĞUSTOS ÜCRETSİZ KONSER 2024! 30 Ağustos'ta hangi sanatçı nerede bedava konser verecek? Zafer Bayramı etkinlikleri! İstanbul hava durumu! İstanbul'da bugün yağmur var mı? Bugün hava nasıl olacak? 28 Ağustos İstanbul'da yağış var mı? 30 AĞUSTOS İSTANBUL'DA ETKİNLİK VE KONSER TAKVİMİ 2024! 30 Ağustos kutlamalarında hangi sanatçı nerede, ne zaman konser veriyor? Selçuk Bayraktar kimdir? Selçuk Bayraktar kaç yaşında, nereli? Selçuk Bayraktar hayatı ve kariyeri... 30 Ağustos Solotürk gösteri uçuşu ne zaman, saat kaçta? Solotürk gösterisi nerede yapılacak? Teknofest 2024 nerede? Teknofest ne zaman yapılacak? Teknofest kaç gün sürecek? İstanbul'da 28 Ağustos uçak sesleri neden geliyor? İstanbul jet savaş uçağı sesi neden geliyor, ne oldu? İzmir su kesintisi sorgulama! 28 Ağustos İzmir su kesintisi olan yerler neresi? Haluk Bayraktar kimdir? Haluk Bayraktar kaç yaşında, nereli? Haluk Bayraktar'ın hayatı ve kariyeri... 2023 yılında gelir vergisi rekortmeni kim oldu? Gelir vergisi roketmeni açıklandı mı? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 28 AĞUSTOS | Baraj doluluk oranı seviyesi nedir? İstanbul'da sağanak yağışlar barajları nasıl etkiledi? Başakşehir- St Patrick's maçı ne zaman? Başakşehir- St. Patrick's maçı saat kaçta, hangi kanalda? A101 AKTÜEL KATALOĞU 29 AĞUSTOS A101'e gelen ürünler! A101 bu hafta katalog ürünleri neler? A101 kırtasiye ürünleri geldi mi? "Hayat" filmi Oscar adayı mı? "Hayat" filmi konusu ne, oyuncuları kimler? AHES GYO ne zaman işlem görecek? AHES Gayrimenkul halka arz kaç lot verdi?
title