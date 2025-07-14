Kars Valisi Ziya Polat'ın 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü mesajı

Kars Valisi Ziya Polat, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Vali Polat, yayımladığı mesajında, "Devletimizin bölünmez bütünlüğünü, milli birlik ve beraberliğimizi parçalamaya yönelik 15 Temmuz hain darbe girişiminin milli irade tarafından eşine az rastlanır bir kahramanlık örneğiyle bertaraf edilişinin 9'uncu yılındayız" dedi.

Polat, "15 Temmuz 2016 günü tarihinin en kritik günlerinden birini yaşayan ülkemiz, tarihte eşine az rastlanır bir ihanetle kanlı bir darbe girişimine maruz kalmış, Fetullahçı Terör Örgütü tarafından ülkemizi bölüp parçalamak ve iç savaş çıkararak ülkemizi uluslararası müdahalelere açık hale getirmek üzere darbe girişiminde bulunulmuştur. Yurdun dört bir yanında olduğu gibi Gazi Karslılar da o gece; vatan sevgisinin, fedakarlığın, cesaretin, yiğitliğin, bir hilal uğruna şehadete yürümenin ne demek olduğunu darbecilere ve arkasındaki zihniyete bir kez daha göstermiştir" diye konuştu.

15 Temmuz gecesi, var olmak ile yok olmak arasındaki ince çizgiyi yokladığımız ve Yüce Rabbimizin lütuf ve inayetiyle hürriyet ve istiklalimizi muhafaza ettiğimiz önemli bir tarihtir diyen Polat, "5 Temmuz, Aziz Milletimizin topyekün dirilişidir, şahlanışıdır. 15 Temmuz destanı, Aziz Milletimizin azim ve kararlılığıyla, birlik ve beraberliğiyle kazandığı "Demokrasi Zaferi"dir. Milli iradeye yönelik bu alçakça girişim; "Vatan, Millet, Bayrak ve Devlet" sevdalısı Yüce Türk Milleti'nin onurlu duruşu karşısında hezimete uğramıştır. Türk Milleti asaletini bir kez daha göstermiş, 'Zaferin Adı Türkiye'dir demiştir. Bu duygu ve düşüncelerle; 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde destan yazan bütün kahramanlarımızı gönülden yad ediyor, şehitlik mertebesine ulaşan Aziz Şehitlerimize bir kez daha yüce Allah'tan rahmet diliyor, Gazilik şerefine erişen kahramanlarımıza şükran ve minnetlerimi sunuyorum" şeklinde konuştu. - KARS