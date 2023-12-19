Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ziya Polat, din görevlileriyle bir araya geldi.

Kars İl Müftülüğü'nün 2023 yılı Aralık ayı "Personel İstişare ve Bilgilendirme" toplantısı Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda yapıldı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan toplantı İl Müftüsü Hamza Bayram'ın Müftülük hizmetleriyle ilgili yapılan çalışmalar ve faaliyetler hakkında brifing sunumuyla devam etti.

Toplantının açılışında konuşan Vali Ziya Polat, "Gerek camilerde gerekse de Kur'an Kurslarında dini ve milli değerlerimizin öğretilmesi için özveriyle görev yapan din görevlileri toplumun manevi mimarları, örnek bireyleri, önder şahsiyetleridir. Din görevlilerimizin gençlere ulaşmak ve çocuklarla ilgilenmek adına yapmış oldukları çalışmaları önemsiyorum. Bu konuda sizlerden daha özverili ve gayretli çalışmalar bekliyorum ve her zaman sizlerin yanınızdayız" dedi.

Yoğun ilgi gören toplantı Vali Ziya Polat'ın konuşmasının ardından son buldu. - KARS