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Vali Ziya Polat'tan Kızılay'a 158. kuruluş yıl dönümü tebriki

Vali Ziya Polat'tan Kızılay'a 158. kuruluş yıl dönümü tebriki
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Kars Valisi Ziya Polat, Türk Kızılay'ın 158. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Kızılay Kars İl Merkezi Başkanı Kübra Hüryurt ve gönüllüleri makamında kabul ederek, yürütülen sosyal yardım faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Kars Valisi Ziya Polat, Türk Kızılay'ın 158. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Türk Kızılay Kars İl Merkezi Başkanı Kübra Hüryurt ve beraberindeki gönüllülerden oluşan heyeti makamında kabul etti.

Valilik makamında gerçekleşen ziyarette, Kızılay'ın Kars genelinde yürüttüğü sosyal yardım faaliyetleri, gönüllülük çalışmaları ve ihtiyaç sahiplerine yönelik hizmetleri hakkında değerlendirmelerde bulunuldu. Kızılay heyeti, kuruluşun kentte sürdürdüğü çalışmalar ve planlanan projeler hakkında Vali Polat'a bilgi verdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Ziya Polat, 158 yıldır ihtiyaç sahiplerine umut olan Türk Kızılay'ın, Türkiye'nin en köklü ve saygın yardım kuruluşlarından biri olduğunu belirtti. Kızılay'ın afetlerden sosyal yardımlara, kan bağışından insani yardım faaliyetlerine kadar geniş bir alanda önemli hizmetler sunduğunu ifade eden Polat, gönüllülük esasına dayalı çalışmaların toplumsal dayanışmayı güçlendirdiğine dikkat çekti.

Vali Polat, Türk Kızılay'ın 158. kuruluş yıl dönümünü kutlayarak, başta Kars İl Merkezi Başkanı Kübra Hüryurt olmak üzere tüm Kızılay çalışanlarına ve gönüllülerine özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Polat, Kızılay teşkilatına çalışmalarında kolaylıklar ve başarılar diledi.

Kızılay Kars İl Merkezi Başkanı Kübra Hüryurt ise kabulünden dolayı Vali Polat'a teşekkür ederek, Kızılay'ın insani yardım misyonunu en iyi şekilde yerine getirmek için gönüllülerle birlikte çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.

Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyaret, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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