Kars Valisi Polat, iftarını sınırda Mehmetçik ile açtı

Kars Valisi Ziya Polat, Ramazan ayının manevi atmosferinde sınır hattında görev yapan kahraman Mehmetçikler ile iftar sofrasında bir araya geldi. Vali Polat, Kars'ın stratejik noktalarından biri olan Şehit Piyade Uzman Onbaşı Mustafa Koçak Hudut Karakolu'nu ziyaret ederek, vatan nöbeti tutan askerlerle birlikte orucunu açtı.

Ziyaret kapsamında karakolda görev yapan askerlerle yakından ilgilenen Vali Polat, Mehmetçiklerle sohbet ederek görevleri hakkında bilgi aldı. Sınır güvenliğinin sağlanması adına gece gündüz demeden fedakarca görev yapan askerlerin Ramazan ayını tebrik eden Polat, devletin ve milletin her zaman Mehmetçiğin yanında olduğunu vurguladı.

Vali Polat, Türkiye'nin huzur ve güvenliğinin sınır boylarında görev yapan kahraman askerlerin özverili çalışmaları sayesinde sağlandığını belirtti. Polat, "Sizler vatanımızın sınırlarını koruyan yılmaz bekçilerisiniz. Milletimizin duaları sizlerle. Bu mübarek Ramazan akşamında sizlerle aynı sofrayı paylaşmaktan büyük onur duyuyorum" dedi.

Programda askerlerle aynı sofrada iftar açan Vali Polat, Mehmetçiklere görevlerinde kolaylıklar dileyerek onların taleplerini de dinledi. İftar programının ardından karakolda incelemelerde bulunan Vali Polat, görevli personelden yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ziyaret, hatıra fotoğraflarının çekilmesi ve Mehmetçiklere hayırlı görevler dilenmesiyle sona erdi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı