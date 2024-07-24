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Kars Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Basın Mensuplarıyla Buluştu

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Kars Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kadir Bozan, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi. Başkan Bozan, basının demokrasinin vazgeçilmez unsuru olduğunu vurgulayarak, basın mensuplarının önemli bir toplumsal görev icra ettiğini belirtti.

Kars Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kadir Bozan, "24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı" dolayısı kentte görev yapan ulusal ve yere basının temsilcileriyle bir araya geldi.

KATSO Toplantı Salonu'nda basın mensuplarıyla buluşan Başkan Kadir Bozan, basın mensuplarının 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını kutladı. KATSO'daki toplantıya Kars Kuzeydoğu Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı Yargıç Harmankaya'da katıldı.

Başkan Kadir Bozan, yaptığı açıklamada, "Tarafsız ve özgür bir basının varlığı güçlü demokrasilerin vazgeçilmez unsurudur. 24 Temmuz 1908 tarihinde basında sansürün kaldırılması, "Gazeteciler ve Basın Bayramı" olarak her yıl 24 Temmuz'da kutlanmaktadır. Halkımıza doğru haber alma imkanı sağlayan ve düşüncelerini başkaları ile paylaşmasına aracı olan basın kuruluşları, önemli bir toplumsal görev icra etmektedir. Demokratik hayatımızın vazgeçilmez unsurlarından biri olan, haber alma ve yayma özgürlüğünün en etkili aracı olan basın, demokrasinin yaşamasını ve gelişmesini sağlayan kurumların başında gelmektedir" dedi.

Bozan, "Basın meslek ilkelerine uygun, kişi hak ve hürriyetlerine saygılı, tarafsız ve objektif bir yayıncılık anlayışı; toplumda basına güveni artırmasının yanında, kamuoyunun yanlış bilgilendirilerek yönlendirilmesinin önüne geçecektir. Toplumsal değerlere saygılı, sorumluluk bilinci içinde, tarafsız bir anlayışla görevini yerine getiren özgür basın, demokratik toplum düzeninin korunmasının en büyük güvencesidir. Bu vesileyle, bıkmadan, usanmadan, zor koşullarda, büyük bir özveriyle görevlerini yerine getiren tüm basın mensuplarının 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutlar, sağlık, mutluluk ve başarılar dilerim" diye konuştu.

KKDGC Yönetim Kurulu Başkanı Yargıç Harmankaya'da Başkan Bozan'a nazik davetlerinden dolayı teşekkür etti.Sohbet ortamında geçen toplantıda Kars konuşuldu. Bozan toplantı sonrasında basın mensuplarını çeşitli hediyeler takdim etti. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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