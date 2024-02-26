Kars'ta Zavot Irkı Yeni Yüzyıla Taşınıyor

Kars'ta zavot ırkı yeni yüzyıla taşınıyor.

Kars Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce hayata geçirilen Ata Yadigarı Zavot Irkını Yeni Yüzyıla Taşıyoruz Projesi çerçevesinde ilk suni tohumlama uygulaması yapıldı.

Tarım ve Orman Müdürü aynı zamanda Veteriner Hekim olan Enver Aydın Boğatepe köyünde ilk suni tohumlamayı yaptı. Aydın, uygulamanın ve projenin hayırlara vesile olmasını temenni etti.

Ayrıca Kars Merkez Boğatepe köyünde "Zavot Irkını Yeni Yüzyıla Taşıyoruz Projesi'nin" Tanıtım Toplantısı da yapıldı. Toplantıda, proje çerçevesinde neler yapılacağı, zavot ırkının üstün özellikleri anlatıldı.

Zavot ırkı için ilk etapta sunu tohumlama ile 5 bin sperma ile başlanan proje, 2026 yılına dek sürecek ve üst üste sperma transferleriyle genetik iyileştirmeyi de sağlamış olacak. - KARS