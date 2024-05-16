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Kars'ta yoldan çıkan kamyonet çamura saplandı

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Kars'ta yağmurlu hava beraberinde de kazaları getirdi. Yoğun yağmurdan dolayı kayganlaşan karayolunda bir süt toplama kamyoneti kaza yaptı. Kamyonet sürücüsü yaralandı.

Kars'ta yoldan çıkan kamyonet çamura saplandı

KARS - Kars'ta yoldan çıkan kamyonet şarampole uçarak çamura saplandı. Kamyonet sürücüsü yaralandı.

Kars'ta yağmurlu hava beraberinde de kazaları getirdi. Yoğun yağmurdan dolayı kayganlaşan karayolunda bir süt toplama kamyoneti kaza yaptı.

Kaza; Kars-Ani güzergahında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 24 AAT 899 plakalı süt toplama kamyoneti kaygan zeminde sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle birlikte kontrolden çıkarak yol kenarına savruldu. Kazada kamyonet sürücüsü yaralandı.

Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüye ilk müdahale olay yerinde yaptı. Yaralı daha sonra Harakani Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. hastanede tedavi altına alınan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi. Jandarma'nın güvenlik önlemi aldığı kazaya ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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