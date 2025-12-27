Kars'ta 27 köy yolu ulaşıma kapandı

Kars genelinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 27 köy yolu araç trafiğine tamamen kapandı.

Kentte öğlenden sonra başlayan ve gün boyunca etkisini sürdüren kar yağışı, yerini tipiye bıraktı. Görüş mesafesinin yer yer 5 metreye kadar düştüğü karayollarında sürücüler zor anlar yaşadı. İl Özel İdaresi'nden alınan bilgilere göre, kar ve tipi nedeniyle merkez ve ilçelere bağlı toplam 27 köy ile ulaşım kesildi.

Kapanan köy yollarını açmak için İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri çalışma başlattı. Yetkililer, bölgede kar yağışının aralıklarla devam edeceğini belirterek vatandaşları uyardı. Özellikle yüksek rakımlı geçitleri kullanacak olan sürücülerin araçlarında zincir, çekme halatı ve takoz bulundurmalarının hayati önem taşıdığı vurgulandı. Kentte kar yağışı ve tipi etkisini sürdürüyor. - KARS