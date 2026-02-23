Haberler

Kars Yeşilay'dan 2026 "Bağımsızlık Yılı"na anlamlı katkı

Yeşilay Kars Şubesi, 2026 'Bağımsızlık Yılı' temasıyla genç sporculara bağımlılıkla mücadele ve sağlıklı yaşam konularında eğitim verdi. Eğitim programı, katılımcılardan yoğun ilgi gördü.

Kars'ta Yeşilay Şubesi, 2026 yılının "Bağımsızlık Yılı" teması kapsamında toplumun farklı kesimlerine yönelik bilinçlendirme çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda düzenlenen etkinlikte genç sporculara bağımlılıkla mücadele ve sağlıklı yaşam konularında eğitim verildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde güreş branşında eğitim alan kursiyerlere yönelik gerçekleştirilen program, katılımcılar tarafından yoğun ilgi gördü. Eğitim, Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Programı (TBM) Uygulayıcı Eğitimcisi Yeşilay Kars Şube Başkanı Gamze İlgar tarafından verildi.

Programda genç sporculara; Bağımlılık türleri ve risk faktörleri, Sporun bağımlılıktan korunmadaki rolü, Sağlıklı yaşam alışkanlıkları, Psikolojik dayanıklılık ve farkındalık hakkında bilgiler aktarıldı. Eğitimin interaktif bölümlerinde sporcuların soruları yanıtlanarak günlük hayatta karşılaşabilecekleri risklere karşı nasıl önlem alabilecekleri anlatıldı.

Eğitimde ayrıca Yeşilay'ın bağımlılıklarla mücadelede yürüttüğü ulusal ve yerel çalışmalar tanıtıldı. Kurumun özellikle gençleri hedef alan koruyucu-önleyici faaliyetleri, sporun ve sosyal aktivitelerin bağımlılıkla mücadeledeki önemi üzerinden örneklerle açıklandı.

Ayrıca erken yaşta farkındalık oluşturmanın hem bireysel hem toplumsal sağlık açısından kritik olduğuna dikkat çekildi.

Yeşilay Kars Şubesi Başkanı Gamze İlgar, başta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olmak üzere destek veren tüm paydaşlara ve güreş antrenörlerine iş birlikleri için teşekkür ederek, gençlerin sağlıklı ve bağımlılıklardan uzak bir yaşam sürmesi için ortak çalışmaların süreceğini ifade etti.

Öte yandan Yeşilay Kars Şubesi, "Bağımsızlık Yılı" etkinlikleri kapsamında okullar, spor kulüpleri ve gençlik merkezlerinde eğitim, seminer ve farkındalık programları düzenlemeyi sürdürecek. - KARS




