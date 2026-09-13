Kars’ta tarımın geleceği sahada şekilleniyor: Ekipler köy köy üreticileri dinliyor

Kars Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, tarımsal üretimin sahadaki ihtiyaçlarını yerinde tespit etmek ve üreticilerin güncel tarım politikaları ile desteklerden daha etkin şekilde yararlanmasını sağlamak amacıyla köy ziyaretlerini sürdürüyor. Ekipler, köylerde üreticilerle bir araya gelerek sorun ve talepleri doğrudan dinlerken, Bakanlığın uygulamaları ve tarımsal destek mekanizmaları hakkında da bilgilendirmelerde bulunuyor.

Kars genelinde gerçekleştirilen üretici buluşmalarında tarımsal üretimin sürdürülebilirliğinin artırılması, üreticilerin karşılaştığı sorunların sahada değerlendirilmesi ve doğru bilgiye zamanında ulaşmalarının sağlanması hedefleniyor. Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, köylerde gerçekleştirdikleri ziyaretlerde üreticilerle birebir görüşerek üretim süreçleri hakkında bilgi alışverişinde bulunuyor.

Gerçekleştirilen toplantı ve saha buluşmalarında üreticilere özellikle üretim planlaması ve planlı üretimin önemi, tarımsal destekleme uygulamaları, Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvuru süreçleri, hayvan sağlığı ve yetiştiricilik uygulamaları başta olmak üzere birçok güncel konuda bilgi veriliyor.

Üreticilerin merak ettiği konuların da ele alındığı buluşmalarda, tarımsal desteklerden yararlanma şartları, kayıt ve başvuru süreçleri ile hayvancılık faaliyetlerinde dikkat edilmesi gereken hususlar konusunda bilgilendirmeler yapılıyor. Böylece üreticilerin hem mevcut desteklerden etkin şekilde faydalanması hem de üretim süreçlerini daha bilinçli ve planlı yürütmesi amaçlanıyor.

"Üreticinin talebi sahada dinleniyor"

Kars Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, yalnızca bilgilendirme yapmakla kalmayıp üreticilerin sahada karşılaştıkları sorun, ihtiyaç ve talepleri de doğrudan dinliyor. Köylerde yapılan görüşmelerde bölgenin üretim yapısı, tarımsal faaliyetlerin mevcut durumu ve üreticilerin karşılaştığı sorunlar değerlendiriliyor.

Özellikle Kars'ın kırsal bölgelerinde tarım ve hayvancılığın önemli bir geçim kaynağı olması nedeniyle, üreticilerle kurulan doğrudan iletişimin tarımsal politikaların sahadaki uygulamalarına önemli katkı sağlaması bekleniyor.

"Amaç sürdürülebilir ve planlı üretim"

Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarla, üreticilerin doğru bilgiye zamanında ulaşmasının yanı sıra tarımsal üretimin planlı, verimli ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulması hedefleniyor.

Ekipler, üreticilerle "omuz omuza" yürütülen saha çalışmalarının önümüzdeki süreçte de devam edeceğini belirterek, tarımsal politikaların sahadaki etkinliğinin artırılması ve üreticilerin ihtiyaçlarına doğrudan cevap verilmesi için köy ziyaretlerini sürdürecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı