Kars'ta Renkli Gelenek: Koç Katımı Şenlikleri

Anadolu'nun en eski ve renkli geleneklerinden biri olan "koç katım" Kars'ta renkli görüntülere sahne oldu. Sazlı-sözlü ve halaylar eşliğinde rengarenk boyanan koçlar koyun sürüsüne katıldı.

Koç katımı Kars'ta birçok yerleşim yerinde asırlardır yaşatılmaya devam ediyor. Koç katımı geleneği, koyunların yavrulama zamanını kontrol altına almak ve kuzu doğumlarının bahar aylarında olmasını sağlamak amacıyla, Mayıs ayında sürülerden ayrılan koçların Ekim ayında tekrar sürüye katılması anlamına geliyor.

Kars'ın Akyaka ilçesine bağlı Sulakbahçe köyünde Murat Kurtbaş koç katımı geleneğini yaşatmaya devam ediyor. Sulakbahçe köyünde gerçekleşen Koç katılımda koçlar rengarenk süslenerek Aşık Ayhan Şimşekoğlu'nun türküleri eşliğinde koyun sürüsüyle buluştu.

Kaç katımını gerçekleştirdiklerini ifade eden Murat Kurtbaş, "Bu yıl yine koçlarımızı boyadık, geleneksel olarak koç katımını gerçekleştireceğiz. Allah nasip ederse bugün koç katımını gerçekleştireceğiz. Bu geleneği yaşatmaya çalışıyoruz. İnşallah bizden sonraki nesilde bu geleneği yaşatır" dedi.

"Sazlı sözlü şenlik havasında koç katımı"

Yetiştirci Murat Kurtbaş, yapılan hazırlıkların ardından, koçlar aşık Ayhan Şimşekoğlu'nun türküleri eşliğinde, köylülerin katılımıyla coşkuyla sürüye dahil edildi.

Koç katımına sazıyla eşlik eden aşık Ayhan Şimşekoğlu, "Bizde gelenekseldir, koç katımı üretimin bir başlangıcıdır. Allah koyun sahiplerine hayırlı üretimler nasip etsin. Gelecekleri iyi olsun, inşallah koç katımları bereketli olur" diye konuştu.

Koç katımı bölgede eski komşuluk ilişkilerini pekiştiren ve bu geleneğin devam ettirilmesine vesile oluyor. Renkli koçların sürüye karıştığı anlar, hem yöre halkı hem de bu anlara tanıklık edenler için unutulmaz görüntüler oluşturdu. - KARS