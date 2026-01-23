Haberler

Kars'ta vefa dolu görüntü: Hasta annesini kucağında taşıdı

Güncelleme:
Kars'ın Selim ilçesinde, annesini kucağında taşıyan genç, sosyal medyada viral oldu. O anlar, anneye saygının önemini bir kez daha hatırlattı.

Kars'ta rahatsızlanan annesini kucağında taşıyan şahsın sosyal medyada paylaşılan görüntüleri viral oldu.

Kars'ın Selim ilçesinde rahatsızlanan annesini kucağına alarak Halk Sağlığı Merkezi'ne götüren oğlu, daha sonra da annesini tekrar kucağına alarak eve taşıdı. O anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede viral olurken, toplumun temel değerleri arasında yer alan anneye hürmetin önemini yeniden hatırlattı. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
