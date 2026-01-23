Kars'ta vefa dolu görüntü: Hasta annesini kucağında taşıdı

Kars'ta rahatsızlanan annesini kucağında taşıyan şahsın sosyal medyada paylaşılan görüntüleri viral oldu.

Kars'ın Selim ilçesinde rahatsızlanan annesini kucağına alarak Halk Sağlığı Merkezi'ne götüren oğlu, daha sonra da annesini tekrar kucağına alarak eve taşıdı. O anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede viral olurken, toplumun temel değerleri arasında yer alan anneye hürmetin önemini yeniden hatırlattı. - KARS