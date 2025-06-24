Kars'ta Mezuniyet Töreni Coşkuyla Gerçekleşti

Kars'ta Mezuniyet Töreni Coşkuyla Gerçekleşti
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Kafkas Üniversitesi Dede Korkut Eğitim Fakültesi'nde 314 öğrencinin mezuniyet sevinci yaşadığı törende Türk, Filistin ve Doğu Türkistan bayrakları açıldı. Tören, müzik dinletisi ve kep atımıyla sona erdi.

Kars'ta üniversite öğrencilerinin mezuniyet sevinci, öğrenciler, Türk, Filistin ve Doğu Türkistan bayrakları açtı.

Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Dede Korkut Eğitim Fakültesi'nin mezuniyet töreni Ahmet Arslan Kültür ve Kongre Merkezi'nde yapıldı. Törende, bölümlerini başarıyla bitiren 314 öğrenci mezuniyet sevinci yaşadı.

Törenin düzenlendiği salona öğrenciler, ellerinde farklı pankartlarla gelerek, Türk, Filistin ev Doğu Türkistan bayrakları açarken, bir öğrencinin elindeki "Ali Koç" istifa pankartı ise dikkat çekti.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, KAÜ Devlet Konservatuvarı ekibi Kafkas gösterisi sundu.

Dede Korkut Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Taşdan, öğrencilerin sabır ve emek gerektiren bir eğitim sürecini tamamladığını belirtti.

Taşdan, "Öğretmenlik sadece bir meslek değil, aynı zamanda bir yaşam biçimidir. Bu mesleği icra ederken doğruluktan, adaletten, sevgi ve saygıdan asla vazgeçmeyin. Lütfen fedakarlıkları hiçbir zaman unutmayın" dedi.

Konuşmaların ardından fakülte birincisi Hilal Yılmaz, konuşma yaparak kütüğe adını çaktı. Dereceye giren öğrencilere ödül takdim edildi, müzik dinletisi ve öğrenciler sahneye çıkıp kep atımıyla program sona erdi.

Mezuniyet törenine, Kars İdare Mahkemesi Başkanı Kerim Yonisoğlu, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Selçuk Ural, İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Kaya, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Osman Urlanç, akademisyenler, öğrenci ve aileleri katıldı. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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