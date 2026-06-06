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Kars'ta köy okulunda renkli yılsonu etkinliği

Kars'ta köy okulunda renkli yılsonu etkinliği
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Susuz ilçesindeki Porsuklu Şehit Polis Mehmet Çiçekdenk İlkokulu'nda düzenlenen yılsonu gösterisinde öğrenciler halk oyunları, şiir ve müzik performansları sergiledi. Kaymakam Muhammed Emin Tutal'ın katıldığı programda minik öğrencilerin heyecanı ve mutluluğu dikkat çekerken, Kaymakam Tutal öğrenci, öğretmen ve velilere teşekkür ederek okul-aile iş birliğinin önemini vurguladı.

Kars'ta köy okulunda düzenlenen yılsonu etkinliği renkli görüntüler ortaya çıkardı.

Susuz Kaymakamı Muhammed Emin Tutal, protokol üyeleriyle birlikte Porsuklu Şehit Polis Mehmet Çiçekdenk İlkokulu tarafından düzenlenen yıl sonu gösteri programına katıldı.

Öğrencilerin bir yıl boyunca hazırladığı birbirinden renkli etkinliklerin sahnelendiği program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Öğretmenler, öğrenciler ve velilerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, öğrenciler tarafından hazırlanan halk oyunları, şiir, müzik ve çeşitli sahne gösterileri izleyicilerden büyük alkış aldı.

Minik öğrencilerin sergilediği performanslar, katılımcılara duygu dolu ve keyifli anlar yaşatırken, program boyunca öğrencilerin heyecanı ve mutluluğu gözlerden kaçmadı. Eğitim öğretim yılı boyunca gösterdikleri emekleri sahneye taşıyan öğrenciler, yetenekleriyle takdir topladı.

Programın sonunda Kaymakam Muhammed Emin Tutal ve İlçe Milli Eğitim Müdürü, öğrencileri ve öğretmenleri tebrik ederek başarılı çalışmalarından dolayı teşekkürlerini iletti. Daha sonra veliler tarafından hazırlanan ikram stantlarını ziyaret eden Kaymakam Tutal, stantların hazırlanmasında emeği geçen velilere teşekkür ederek, okul-aile iş birliğinin eğitimdeki önemine vurgu yaptı. Coşkulu bir atmosferde gerçekleşen yılsonu programı, hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sona erdi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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