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Kars'ta "Kış-2023" Tatbikatı'nın hazırlıkları sürüyor

Yerel Haberler

Kars'ta 'Kış-2023' Tatbikatı'nın hazırlıkları sürüyor

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kars'ta yapılacak olan "Kış-2023" tatbikatının görüntülerini paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kars'ta yapılacak olan "Kış-2023" tatbikatının görüntülerini paylaştı.

Şehit Astsubay Kıdemli Üstçavuş İlham Hamlı Kars Atış ve Tatbikat Alanında (Akbaba atış ve tatbikat bölgesi) 18 Ocak 2023 - 02 Şubat 2023 tarihleri arasında 8 ülkenin silahlı kuvvetlerinin katılımıyla icra edilecek olan "Kış 2023" tatbikatına ait görüntüler Milli Savunma Bakanlığı tarafından sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

"Kış 2023" Tatbikatında zorlu kış şartlarında havan atışları, arama kurtarma, birleşik operasyonda işbirliği ve koordinasyonun sağlanması, birliklerin savaş becerilerini test etme, ateş senkronizasyonu ve manevra yapma, askerleri yer değiştirme, giyim, destek gibi kilit konularda eğitim ve bakım faaliyetleri, hayatta kalma, aynı zamanda karda ve sert kışta komuta ve kontrol sistemi çalışmaları yapılacak. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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