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Kars'ta köy yolları konfora kavuşuyor: 9,5 kilometrelik asfalt çalışması başladı

Kars'ta köy yolları konfora kavuşuyor: 9,5 kilometrelik asfalt çalışması başladı
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Kars İl Özel İdaresi tarafından yürütülen asfalt ve beton yol çalışmaları kapsamında Merkez ilçeye bağlı 5 köy yolunda 9,5 kilometrelik BSK asfalt aşınma tabakası yapımına başlandı. AK Parti Milletvekili Adem Çalkın'ın destekleriyle yürütülen çalışmalarla kırsal ulaşımın daha güvenli ve konforlu hale getirilmesi hedefleniyor.

Kars'ta kırsal ulaşım altyapısını güçlendirmek amacıyla İl Özel İdaresi tarafından yürütülen asfalt çalışmaları aralıksız sürüyor. Kent genelinde birçok noktada eş zamanlı olarak asfalt ve beton yol yapım çalışmaları devam ederken, Merkez ilçeye bağlı Arslanızi, Küçükyusuf, Hacıhalil, Karakale ve Azat Grup Köy Yolu'nda 9,5 kilometrelik Bitümlü Sıcak Karışım (BSK) asfalt aşınma tabakası yapımına başlandı.

AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın'ın girişimleri ve destekleriyle hayata geçirilen çalışma kapsamında, yıllardır kullanılan köy yollarının daha güvenli, konforlu ve uzun ömürlü hale getirilmesi hedefleniyor. İl Özel İdaresi ekipleri, yol standardını yükseltmek amacıyla çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.

Kırsalda ulaşımın kalitesini artıracak yatırımların tamamlanmasıyla birlikte, bölgedeki vatandaşların il merkezi ve çevre köylere ulaşımı daha güvenli ve rahat hale gelecek. İl Özel İdaresi'nin 2026 yılı yatırım programı kapsamında kent genelinde birçok köy yolunda asfalt ve beton yol çalışmalarının devam edeceği bildirildi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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