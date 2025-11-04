Haberler

Kars'ta İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı Gerçekleştirildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kars Valisi Ziya Polat başkanlığında yapılan toplantıda, il genelinde huzur ve güvenliği sağlamak için kolluk kuvvetlerince gerçekleştirilen asayiş uygulamaları değerlendirildi.

Kars Valisi Ziya Polat başkanlığında, "İl Güvenlik ve Asayiş KoordinasyonToplantısı" gerçekleştirildi.

Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya, Başsavcı Mehmet Çepli, Vali Yardımcısı Hayrettin Buğra Güzel, İl Emniyet Müdürü Murat Abdullah Tombul, İl Jandarma Komutanı Albay Yusuf Mutlu Genç ve ilçe kaymakamları katıldı.

Yapılan toplantıda vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak üzere kolluk kuvvetlerince il genelinde gerçekleştirilen ve gerçekleştirilecek genel asayiş - güvenlik uygulamaları konuları değerlendirildi.

Toplantı yapılan değerlendirmelerin ardından sona erdi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
İmamoğlu'nun babası ve oğlu hakkında yurt dışına çıkış yasağı

İmamoğlu'nun babası ve oğlu hakkında karar verildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arda Güler takım arkadaşını sildi: Onunla oynamak istemiyorum

Takım arkadaşını sildi: Onunla oynamak istemiyorum
Uzak Şehir'de Hint dizilerini gölgede bırakan sahne

Uzak Şehir'de pes dedirten sahne!
Görevden alınan müdür kendini astı! Skandal kütüphane iddiası

Görevden alınan müdür kendini astı! Skandal kütüphane iddiası
Trabzonspor'a Stefan Savic'ten kötü haber

Taraftarlar şokta: Milli ara sonrasına kadar forma giyemeyecek
Arda Güler takım arkadaşını sildi: Onunla oynamak istemiyorum

Takım arkadaşını sildi: Onunla oynamak istemiyorum
İdmanı tamamlayamadı! Yunus Akgün'ün sahalardan uzak kalacağı süre belli oldu

İdmanı tamamlayamadı! Yıldız oyuncu en az 3 hafta yok
MHP lideri Bahçeli: Demirtaş'ın tahliyesi hayırlı olur

Bahçeli'den tahliyesi konuşulan Demirtaş'la ilgili ezber bozan sözler
Kına gecesine kaydedilen görüntüye bakın! 'Bu evlilik yürümez' yorumları yapılıyor

Görüntü kına gecesinden! "Bu evlilik yürümez" yorumları yapılıyor
Kenan İmirzalıoğlu'nun yatırım haritası genişliyor! Gözünü diktiği yeni il belli oldu

Gizli servet planı ortaya çıktı! Gözünü diktiği yeni il belli oldu
Özdağ'dan Bahçeli'nin sözlerine tepki: Türkiye tarihi bir kırılma noktasına sürükleniyor

Ne diyeceği merak konusuydu! Bahçeli'nin çağrısına Özdağ'dan tepki
Beğeni yağıyor! Sahaya bayrak dikmeye giden futbolcusuna engel oldu

Sahalarda görmek istediğimiz hareketler
Erzurum'daki cinayette herkesin konuştuğu iddiaya aileden yanıt

Kan donduran cinayette herkesin konuştuğu iddiaya aileden yanıt
Ronaldo'nun ailesi Türkiye'ye geldi

Ronaldo'nun ailesi Türkiye'de
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.