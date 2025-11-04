Kars'ta İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı Gerçekleştirildi

Kars Valisi Ziya Polat başkanlığında, "İl Güvenlik ve Asayiş KoordinasyonToplantısı" gerçekleştirildi.

Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya, Başsavcı Mehmet Çepli, Vali Yardımcısı Hayrettin Buğra Güzel, İl Emniyet Müdürü Murat Abdullah Tombul, İl Jandarma Komutanı Albay Yusuf Mutlu Genç ve ilçe kaymakamları katıldı.

Yapılan toplantıda vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak üzere kolluk kuvvetlerince il genelinde gerçekleştirilen ve gerçekleştirilecek genel asayiş - güvenlik uygulamaları konuları değerlendirildi.

Toplantı yapılan değerlendirmelerin ardından sona erdi. - KARS