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Kars'ta Eksi 18 Derece: Buz Kestiren Soğuk Doğayı Güzelleştirdi

Kars'ta Eksi 18 Derece: Buz Kestiren Soğuk Doğayı Güzelleştirdi
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Kars'ta hava sıcaklığı eksi 18 dereceye düşerken, soğuktan ağaçlar kırağı tuttu. Kars Çayı'nın da donmasıyla birlikte, görüntü kart postal manzaralarını andırıyor.

Kars eksi 18 ile adeta buz kesti, soğuktan ağaçlar kırağı tuttu, kırağı tutan ağaçlar baharda çiçek açan meyve ağaçlarını andırdı.

Kars'ta soğuk hava etkili olmaya devam ediyor. Hava sıcaklığını sıfırın altında 18 dereceye düştüğü kentte, soğuktan ağaçlarda kırağı oluşurken, Kars Çayı'da yeniden dondu. Sabah erken saatlerde işlerine gitmek için cadde çıkan vatandaşlar, ise kırağı tutan ağaçların arasında yürüdü.

Hava sıcaklığının eksi 18 derece olduğu Kars'ta soğuk hava etkisini sürdürüyor. Kentte hava sıcaklığı gece eksi 23 derece, gündüz ise eksi 18 derece olarak ölçüldü.

Öte yandan soğuktan kırağı tutan ağaçlar ise kart postal görüntüler ortaya çıkardı. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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