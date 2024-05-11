Kars'ta Çiçekçiler Anneler Günü İçin Yoğun Mesai Yapıyor

Kars'ta çiçekçiler, Anneler Günü dolayısıyla yoğun mesai yapıyor.

Kars'ta uzun yıllardan beri çiçekçilik yapan Fulya Çiçekçilik sahibi Sultan Aydın, çiçek stoklarını tamamladıklarını, yarın kutlanacak Anneler Günü dolayısıyla yoğun şekilde çalıştıklarını belirtti.

Anneler Günü'nde saksı çiçekleri ya da teraryumların tercih edildiğini ifade eden Aydın, "Anneler Günü hazırlıklarını sürdürüyoruz. Şuan iyi bir yoğunluk var, talep var. İnsanlar annesine ne olursa olsun bir tane gül verecek. Şuan fiyatlarımız sabit, hiçbir şekilde fiyatlarda oynama yapmadık. Çünkü herkes annesine bir tane çiçek alsın" dedi.

Anneler Günü dolayısıyla yoğunluğun yaşandığı çiçekçilerde, bir taraftan çiçekler hazırlanırken, diğer taraftan da alınan siparişler sıraya koyuluyor. - KARS