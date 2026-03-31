Kars'ta yükümlülere meslek edindirmeye yönelik teknik destek sözleşmesi imzalandı

Serhat Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen 'Bir Meslek Bir Umut' projesi kapsamında, Kars Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nde denetim altında bulunan 10 yükümlüye forklift operatörlüğü eğitimi verilecek.

Serhat Kalkınma Ajansı'nın 2026 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında desteklenmeye hak kazanan "Bir Meslek Bir Umut" isimli teknik destek faaliyetinin sözleşmesi Serhat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Nurullah Karaca ile Kars Denetimli Serbestlik Müdürü Ahmet İpsuz arasında imzalandı.

Destek kapsamında, Kars Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde denetim ve gözetim altında bulundurulan 10 yükümlüye mesleki bilgi ve beceri kazanmaları amacıyla forklift operatörlüğü eğitimi ve sertifikası verilecektir.

Destek sonrasında forklift operatörlüğü yeterliliğine sahip olacak eski yükümlülerin nitelikli işçi haline gelmesi ve sosyal hayata hızlı bir şekilde adapte olması amaçlanmaktadır. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

