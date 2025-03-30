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Kars'ta Ayılar Çöp Konteynerlerinde Yiyecek Aradı

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Kars'ın Sarıkamış ilçesinde havaların ısınmasıyla birlikte kış uykusundan uyanan ayılar, yiyecek bulmak için yerleşim alanlarına indi. Agresif davranışlarıyla dikkat çeken iki boz ayı, çöp konteynerlerinde yiyecek ararken kameralara yansıdı.

Kars'ta havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte kış uykusundan uyanan ayılar, ilçe merkezine indi. Aç kalan ayılar, yiyecek arayışıyla mahalle aralarında çöp konteynerlerinde yiyecek ararken görüntülendi.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde gece saatlerinde görülen ayılar, çöp konteynerlerinde yiyecek aradı. Ayıların agresif tavırları ise kameraya yansıdı.

Sarıkamış'ta kış uykusundan uyanır uyamaz karınlarını doyurmak için yerleşim yerlerine inen 2 boz ayı çöplerin içerisinde hem yiyecek aradı, hem de etrafı gözledi. Bir süre yiyecek arayan ayılar daha sonra bölgeden uzaklaşarak gözlerden kayboldu. O anlar anbe an cep telefonuyla kaydedildi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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