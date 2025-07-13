Kars'ta Anne Ayı ve Yavrularının Balkon Önündeki Tehlikeli Anları

Kars'ta Anne Ayı ve Yavrularının Balkon Önündeki Tehlikeli Anları
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Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bir vatandaş, çöp konteynerını deviren anne ayı ve yavrularının görüntülerini kaydetti. Ayının saldırısından son anda kurtulan kişi yaşadığı anları cep telefonuyla belgeledi.

Kars'ta ilçe merkezine inen ve çöp konteynerını devirerek yavrularıyla birlikte yiyecek arayan ayıları balkondan cep telefonuyla kaydeden bir kişi anne ayının saldırısından son anda kurtuldu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde boz ayılar, yavrularıyla birlikte ilçe merkezinde cirit atıyor. TOKİ Lojmanlarına kadar gelen boz ayı ve yavruları çöp konteynırını devirerek yiyecek aradı. O anları evinin balkonunda cep telefonuyla 1 kişi kaydetmeye başladı. Vatandaştan rahatsız olan anne ayı, birden balkona doğru koşmaya başladı. Vatandaş can havliyle balkondan içeri girdi. O anlar ise kayıtta olan cep telefonuyla kaydedildi.

Cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde, "Anne ayı ve yavrularının çöp konteynerında yiyecek araması var. Ayıların vatandaştan rahatsız olarak kaçmaları ile tekrar çöp konteynerının yanına gelen ayılar var. Ayrıca balkona çıkarak ayılar yaklaşan vatandaşa anne ayının bakarak yaklaşması ile vatandaşın balkondan içeriye can havliyle girmesi" yer alıyor. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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