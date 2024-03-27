Kars'ta 60. Kütüphaneler Haftası etkinliklerinde öğrencilere ödül

Kars'ta 60. Kütüphaneler Haftası etkinliklerinde dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.

Kars'ın Digor ilçesinde 60. Kütüphane Haftası Etkinlikleri kapsamında "Kitap ve İnsan" konulu kompozisyon

yarışması düzenlendi. Düzenlenen kompozisyon yarışmasında dereceye giren ve yıl boyunca en çok kitap okuyan belirlendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nce belirlenen başarılı öğrenciler İlçe Kütüphanesi'nde bir araya gelen Kaymakam Hasan Musab Okatan, başarılı öğrencileri tebrik ederek başarılarının devamı diledi.

Kaymakam Hasan Musab Okatan, daha sonra kompozisyon yarışmasında dereceye giren ve yıl içerince en çok kitap okuyan öğrencilere ödüllerini verdi. - KARS