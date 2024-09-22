Üye Girişi
Haberler

Kars'ın Susuz Şelalesi: Doğal Güzellik ve Turizm Potansiyeli

Kars'ın Susuz Şelalesi: Doğal Güzellik ve Turizm Potansiyeli
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Susuz Şelalesi, 75 metre yükseklikten dökülen suyu ve etkileyici manzarasıyla doğaseverlerin ilgisini çekiyor. Uzmanlar, şelalenin Kars turizmine daha fazla kazandırılması gerektiğine dikkat çekiyor.

Son yıllarda doğal güzellikleriyle ön plana çıkan Türkiye'nin saklı cennetlerinden biri olan Susuz Şelalesi, turizm potansiyeliyle dikkat çekiyor. Doğaseverlerin ilgisini çeken bu eşsiz mekan, etkileyici manzarasıyla ziyaretçilerini kendine hayran bırakıyor.

Kars'ın Susuz ilçesindeki şelale, bölgedeki doğal yaşamın önemli bir parçasını oluşturuyor. Yaklaşık 75 metre yükseklikten dökülen şelale her mevsim bir başka güzelliğe bürünüyor. Kars-Ardahan karayolu güzergahın da bulunan şelale, bölgenin turizme ise yeterince katkı sağlayamıyor. Susuz Şelalesi'nin Kars turizmine aktif bir şekilde kazandırılması gerektiğine dikkat çeken Kültür, Turizm Bilim Uzmanı Mehmet Duman, "Doğa turizmi açısından Kars geniş bir yelpazeye sahip, doğa turizmi güzelliklerinden biri de Susuz Şelalesi oluyor. Susuz Şelalesi gerçekten bulunduğu konum itibariyle ve doğal çağlayan su güzelliğiyle adeta göz kamaştırıyor. Özellikle yöre halkı tarafından hem mesire alanları, hem de konum itibariyle çok tercih edilmektedir. Bizim Susuz Şelalesi'ni hem doğa turizmi açısından, hem de kültürel turizm açısından gezi rotalarına bırakabilmemiz amacıyla etrafındaki çalışmaların hızlandırılması ve şelalenin bulunduğu noktada yürüyüş rotalarının oluşturulması, yürüyüş yolarının oluşması ve çevre düzenlemesi yapılması Susuz Şelalesi'nin bulunduğu konumdan daha iyi bir noktaya getirecektir. Özellikle Trekking yürüyüşleri için Kars'ı tercih eden ziyaretçiler, bu bölgeyi de rahatlıkla gezip dolaşıp ve aynı zamanda doğal güzellikleriyle karşılaşacaklardır" dedi.

Öte yandan, Susuz Şelalesi'nin turizme tam anlamıyla kazandırılması, yalnızca doğal güzelliklerin korunmasına değil, aynı zamanda yerel ekonominin canlanmasına da katkı sağlayacak. Susuz Şelalesi, doğal güzellikleriyle göz kamaştırıyor. 75 metre yükseklikten su düşüşüne sahip şelale havadan görüntülendi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Turizm Yerel Yaşam Susuz kars

Nevzat Bahtiyar'ın ek ifadesi ortaya çıktı: Narin'in öldüğünü annesi ilk günden biliyordu

Narin'in annesiyle ilgili ses getirecek yeni itiraf

 Ankara bu iddiayı konuşuyor: Tepkiler üzerine geri çekilen yasa düzenlemesi geri dönüyor

Tepkiler üzerine geri çekilen yasa düzenlemesi geri dönüyor

 Küresel kriz onları da vurdu! Alman otomotiv devi resmen iflas etti

Kriz onları da vurdu! Alman otomotiv devi resmen iflas etti
Yiğit Bulut isim vermeden Ali Koç'u hedef aldı: Dede parasıyla, baba parasıyla olmaz

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut'tan Galatasaray maçıyla ilgili olay mesaj
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sima Tarkan kimdir, kaç yaşında? Sima Tarkan evleniyor mu, eşi kim? Masterchef 22 Eylül yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Masterchef'te 21 Eylül eleme adayı kim oldu? Dün akşam Masterchef'te potaya kim girdi? NOTER ÇALIŞMA SAATLERİ 2024 | Noter Pazar günü açık mı, kapalı mı? 22 Eylül noterler çalışıyor mu? Pazar günü eczaneler açık mı, kapalı mı? 22 Eylül İstanbul, Ankara, İzmir nöbetçi eczaneler! Resmi Gazete bugün (22 Eylül) kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! Fenerbahçe-Galatasaray maçı kaç kaç bitti? Fenerbahçe-Galatasaray maç sonucu! Fenerbahçe-Galatasaray maçından kareler! Derbi maçından unutulmaz anlar… Galatasaray- Fenerbahçe derbi maçı kaç kaç? Galatasaray- Fenerbahçe maç özeti! Edin Dzeko kimdir? Edin Dzeko kaç yaşında ve nereli? Gabriel Sara kimdir? Gabriel Sara kaç yaşında ve nereli? Gabriel Sara istatistikleri!
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });