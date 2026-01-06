Haberler

Susuz'da karla mücadele çalışmaları sürüyor

Susuz'da karla mücadele çalışmaları sürüyor
Güncelleme:
Kars'ın Susuz ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından ulaşımda aksama yaşanmaması için karla mücadele çalışmaları aralıksız sürdürülüyor. Kaymakamlık koordinesinde yürütülen çalışmalarda yolların açık tutulması için iş makineleri kullanılıyor.

Kars'ın Susuz ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından ulaşımda aksama yaşanmaması ve vatandaşların günlük hayatının olumsuz etkilenmemesi için karla mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Susuz Kaymakamlığı koordinesinde, İlçe Özel İdare Müdürlüğü ekiplerince köy içi ve köy yollarında kar küreme çalışmalarını sürdürüyor. Özellikle yoğun kar yağışının etkili olduğu bölgelerde iş makineleriyle yollar açık tutulurken, buzlanmaya karşı da önlemler alınıyor.

Susuz Kaymakamı Muhammed Emin Tutal, İlçe Özel İdare Müdürü Elyas Sezgin'in ile birlikte yürütülen karla mücadele çalışmalarını yerinde gördü. Tutal, çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Kaymakam Tutal, Susuz'da karla mücadele çalışmalarının hava koşullarına bağlı olarak 24 saat esasına göre devam ettiğini belirterek, sürücülerden dikkatli olmalarını ve kış lastiği kullanmaları konusunda uyarılarda bulundu.

Öte yandan Susuz'da yürütülen karla mücadele çalışmaları vatandaşlar tarafından da memnuniyetle karşılanıyor. Susuz'da karla mücadele çalışmalarının süreceği öğrenildi. - KARS

