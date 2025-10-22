Haberler

Kars'ın Kayadibi Köyü'nde Taziye Evi Açılışı Gerçekleşti

Kars'ın Kayadibi Köyü'nde Taziye Evi Açılışı Gerçekleşti
Güncelleme:
Susuz ilçesi Kayadibi köyünde yapımı tamamlanan Taziye Evi'nin açılışı, Kaymakam ve yerel yöneticilerin katılımıyla yapıldı. Açılışta, Taziye Evi'nin köy halkına hayırlı olması temennisi dile getirildi.

Susuz'da geçtiğimiz günlerce yapımı tamamlanan Taziye Evi'nin açılışı yapıldı.

Kars'ın Susuz ilçesi'ne bağlı Kayadibi köyünde uzun zamandan beri eksikliği hissedilen Taziye Evi yapımı tamamlandı. Taziye Evi'nin açılışına Kaymakam Muhammed Emin Tutal, İlçe Jandarma Komutanı Nazif Öskan Özer, AK Parti Kars İl Başkanı Muhammer Sancar, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mehmet Nuri Kişli, AK Parti Susuz İlçe Başkanı Akın Yassıboğa, Ziraat Odası Başkanı Ejder Çakas, Kayadibi Köyü Muhtarı Ulaş Çakas ile çevre köy muhtarları katıldı.

Açılışta konuşan Kaymakam Muhammed Emin Tutal, taziye evinin köy halkına hayırlı olmasını diledi. Tutal, "Bu mekanın sadece hüzünlü günlerde değil, güzel günlerde de birlik ve beraberliği pekiştirecek bir yer olmasını temenni ediyorum" dedi.

Program kapsamında Kaymakam Muhammed Emin Tutal, Kayadibi Köyü Muhtarı Ulaş Çakas'a köyde yürütülen çalışmalar ve katkılarından dolayı teşekkür belgesi takdim etti.

Açılış kurdelesi, öğrencilerin de katılımıyla kesildi. Program, yapılan duaların ardından Kayadibi Köyü Muhtarı Ulaş Çakas tarafından verilen yemek ikramı ile sona erdi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
