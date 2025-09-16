Karpuzlu'da Okul Servisleri Denetlendi ve Şoförlere Bilgilendirme Semineri Verildi

Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde öğrencilerin güvenliği için okul servis araçları denetlenirken, şoförlere ise bilgilendirme semineri verildi.

Jandarma Trafik Timi, İlçe Emniyet Trafik Amirliği ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ekiplerinin müşterek olarak yürüttüğü çalışmalarda, okul servislerinin öğrenci taşımaya uygunluğu kontrol edildi. Denetimlerin yanı sıra servis şoförlerine yönelik seminer düzenlenerek öğrenci taşıma kuralları hakkında bilgilendirme yapıldı. Toplam 21 servis şoförünün katıldığı seminerde, öğrenci taşımacılığında uyulması gereken usul ve esaslar aktarılırken, öğrencilerin huzur ve güvenliği için dikkat edilmesi gereken kurallar hatırlatıldı.

Yetkililer, öğrencilerin güvenli bir şekilde okullarına gidip gelmeleri için denetimlerin aralıksız süreceğini belirtti. - AYDIN