Haberler

Karpuzlu'da Hayvan Sağlığı İçin Aşı ve Kontroller Devam Ediyor

Karpuzlu'da Hayvan Sağlığı İçin Aşı ve Kontroller Devam Ediyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde, bulaşıcı hayvan hastalıklarının önlenmesi amacıyla veteriner hekimler büyükbaş hayvanları aşılıyor, jandarma ekipleri ise belgesiz hayvan hareketlerine karşı yol kontrolleri yapıyor. Yetkililer, hayvan yetiştiricilerini kurallara uymaya çağırdı.

Karpuzlu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesindeki hayvan sağlığı biriminde görevli veteriner hekimler sahada büyükbaş hayvanların aşılamalarını gerçekleştirirken, jandarma ekipleri de kaçak ve belgesiz hayvan hareketlerinin önlenmesi amacıyla yol kontrolleri de eş zamanlı olarak yürütülüyor.

Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde bulaşıcı hayvan hastalıklarının önlenmesine yönelik çalışmalar aralıksız sürdürülüyor. İlçe genelinde hayvan hastalıklarına karşı koruyucu önlemlerin artırıldığını belirten yetkililer, veteriner hekimlerin işletmeleri tek tek ziyaret ederek büyükbaş hayvanların aşılama işlemlerini titizlikle gerçekleştirdiğini, bununla birlikte İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleriyle koordineli şekilde yol kontrolleri yapıldığını bildirdi. Jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimlerde de belgesiz ve izinsiz hayvan nakillerinin önüne geçilmesinin hedeflendiği vurgulanırken, hem hayvan sağlığının korunması hem de salgın ihtimali risklerinin bertaraf edilmesi amacıyla çalışmaların kararlılıkla devam edeceği ifade edildi.

Yetkililer, hayvan yetiştiricilerinin aşı ve nakil şartları konusunda duyarlı olmalarını isterken, kural dışı uygulamalara kesinlikle müsamaha gösterilmeyeceğini de hatırlattı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Evliyalar diyarında 9 türbeye kilit vuruldu! Sebebi akıllara zarar

Evliyalar diyarında 9 türbeye kilit vuruldu! Sebebi akıllara zarar
Papa'nın Türkiye ziyareti kriz çıkardı! MHP'nin ardından bir tepki de Destici'den

MHP'den sonra bir sert tepki de Destici'den: Bunun adı hesaplaşmadır
ABD'li senatör Graham'dan Maduro'ya tehdit: Bu mevsimde Türkiye çok güzeldir

ABD'li isim açık açık tehdit etti: Bu mevsimde Türkiye çok güzeldir
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Karın ağrısı şikayetiyle gitti, safra kesesinden 20 bin taş çıkarıldı

Karın ağrısı şikayetiyle gitti, çıkanları sağlık ekibi dahi sayamadı
Papa 14. Leo'nun İznik ayini MHP'yi kızdırdı! Çok sert tepki

Papa 14. Leo'nun İznik ayini MHP'yi kızdırdı! Çok sert tepki
88. dakikada geride olan Benfica'dan muhteşem geri dönüş

88. dakikada 1-0 olan maçın son anlarında neler oldu neler
Zelenski canlı yayındayken bomba alarmı verildi! Korku içinde binayı boşalttılar

Canlı yayında büyük panik! Alarm verilince apar topar binadan kaçtılar
Karın ağrısı şikayetiyle gitti, safra kesesinden 20 bin taş çıkarıldı

Karın ağrısı şikayetiyle gitti, çıkanları sağlık ekibi dahi sayamadı
Ukrayna, Karadeniz'deki iki gemiye saldırı anını paylaştı

Karadeniz'deki saldırıyı o ülke üstlendi! Görüntüleri de yayınladılar
Eski gelinini öldürüp tıraş olmuştu! Cezaevinde kendini astı

Eski gelinini öldürüp tıraş olmuştu! Cezaevinde kendini astı
Erkek kuaföründe silahlı çatışma çıktı! Bilanço ağır

Silahlı çatışma çıktı! Kavganın adresi bir hayli ilginç
Avustralya Başbakanı Albanese, Jodie Haydon ile evlenerek görevi başındayken nikah kıyan ilk isim oldu

Başbakan dünyaevine girdi, bu evlilik ülkede bir ilki getirdi
Olay yaratan fotoğraf karesi sonrası Mehmet Ağar sessizliğini bozdu

'Derin masa'da ne konuşuldu? Gözlerin çevrildiği Ağar'dan ses var
Özgür Özel yeniden CHP Genel Başkanı seçildi

Özgür Özel yeniden Genel Başkan seçildi! İşte aldığı oy sayısı
Koca kent bu olayla çalkalanıyor! Üç akşam yemeği için belediye kasasından 1,3 milyon TL ödeme yapılmış

Üç akşam yemeği için belediye kasasından 1,3 milyon TL ödeme yapılmış
26 yıllık öğretmenin hayatını karartan hata! Ailesi terk etti, çocuk gibi ağladı

26 yıllık öğretmenin hayatını karartan hata! Çocuk gibi ağladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.