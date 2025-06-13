Karpuz Yüklü Kamyon Devrildi: 1 Yaralı
Osmaniye'nin Bahçesi ilçesinde karpuz yüklü bir kamyon devrildi. Sürücüsü yaralanırken, devrilen kamyondaki karpuzlar yola döküldü. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Karpuz yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı
OSMANİYE - Osmaniye'nin Bahçesi ilçesinde karpuz yüklü kamyon devrildi kazada sürücü yaralandı.
Kaza, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu Bahçe mevkiinde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilmeyen 44 AHP 573 plakalı karpuz yüklü kamyon sürücünün virajı alamaması kontrolden çıkarak devrildi. Devrilen kamyonda bulunan karpuzlar yola dökülürken sürücü yaralandı. Bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralı Nurdağı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FEYZİHAN TÜRK - Yerel