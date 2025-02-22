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Karlıova'da Kar Dağlarında Sokak Hayvanlarına Destek

Karlıova'da Kar Dağlarında Sokak Hayvanlarına Destek
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Bingöl'ün Karlıova ilçesinde yaşamını sürdüren Özgür Karadaş, kar ve tipi etkisiyle zorlu kış şartlarında sokak hayvanlarını beslemek için mahalle mahalle gezerek onlara mama dağıtıyor.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde yaşayan Özgür Karadaş, ilçede hayatını olumsuz etkileyen kar ve tipiye rağmen, mahalle mahalle gezerek sokak hayvanlarını besliyor.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. İlçede kar yağışı zaman zaman etkili olurken ilçe sakinlerinden Özgür Karadaş, yürekleri ısıttı. Sabahın ilk saatleriyle kalkan Karadaş, marketten aldığı kedi ve köpek mamalarını sokak sokak gezerek, zorlu kış şartları altında yiyecek bulamayan sokak hayvanlarına veriyor.

Karlıova'nın çok soğuk olduğunu belirten Özgür Karadaş, "Hava sıcaklığı eksi 20'yi buluyor. Bende sokak sokak gezerek hayvanlara mama dağıtıyorum. Sokak hayvanlarını dışarıda bırakmayalım. 2 gündür burada aşırı derecede tipi var. O yüzden sokak hayvanlarına biraz daha özen gösterelim" dedi. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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