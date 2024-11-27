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Karlı Yolları Aşan Sağlık Ekipleri, Yaşlı Hastayı Kurtardı

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Erzincan'ın Kemah ilçesinde, karlı yolları aşarak 94 yaşındaki yatalak kadına ulaşan sağlık ekipleri, hastanın acil müdahalesini yaptı ve onu hastaneye sevk etti.

Karlı yolları aşan sağlık ekipleri yaşlı hastanın imdadına yetişti

ERZİNCAN - Erzincan'ın Kemah ilçesinde karlı yolları aşan sağlık ekipleri 94 yaşındaki yatalak kadın hastanın imdadına yetişti.

Önceki gün yağan yoğun kar yağışının ardından kapanan köy yollarında yol açma çalışmaları İl Özel İdaresi ekipleri tarafından sürdürülürken hastaların imdadına da paletli ambulanslarla sağlık ekipleri koşuyor.

Kemah ilçesine bağlı Dereköy mevkiinde 94 yaşındaki yatalak kadın hasta ihbarı üzerine sağlık ekipleri harekete geçti. Karlı yolları aşan sağlık ekipleri Dereköy'e ulaştı. İlk müdahalesi köyde yapılan hasta kadın ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Karlı Yolları Aşan Sağlık Ekipleri, Yaşlı Hastayı Kurtardı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HASAN ÇAKMAK - Yerel
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