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Karlar Altındaki Çamlık Milli Parkı Göz Kamaştırıyor

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Yozgat'ta bulunan Türkiye'nin ilk milli parkı Çamlık, ilkbahar karları ile kaplanmış muhteşem görüntüsüyle ziyaretçilerini büyülüyor. Ağaçlar ve göletler kar örtüsüyle huzur verici bir manzara sunuyor.

- Karlar altındaki Çamlık Milli Parkı göz kamaştırdı

YOZGAT - Yozgat'ta bulunan ve Türkiye'deki ilk milli park olan Çamlık Milli Parkı, ilkbahar karları altındaki görüntüsüyle göz kamaştırdı.

Dört mevsim ayrı güzelliğe bürünen Çamlık'taki kar örtüsü, eşsiz manzarasıyla görenleri adeta büyüledi. Göletin, ağaçların üzerindeki kar görüntüleri doğanın en sakinleştirici ve huzur verici anlarını gözler önüne serdi.

Ağaçların dallarındaki karlar zaman zaman güneş ışığının da yansımasıyla doğanın gücü ve güzelliğini hatırlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İHSAN ÇELİKKAYA - Yerel
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