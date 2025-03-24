Karlar Altındaki Çamlık Milli Parkı Göz Kamaştırıyor

- Karlar altındaki Çamlık Milli Parkı göz kamaştırdı

YOZGAT - Yozgat'ta bulunan ve Türkiye'deki ilk milli park olan Çamlık Milli Parkı, ilkbahar karları altındaki görüntüsüyle göz kamaştırdı.

Dört mevsim ayrı güzelliğe bürünen Çamlık'taki kar örtüsü, eşsiz manzarasıyla görenleri adeta büyüledi. Göletin, ağaçların üzerindeki kar görüntüleri doğanın en sakinleştirici ve huzur verici anlarını gözler önüne serdi.

Ağaçların dallarındaki karlar zaman zaman güneş ışığının da yansımasıyla doğanın gücü ve güzelliğini hatırlattı.