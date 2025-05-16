Karl Straub'dan DİTİB Kuzey Bavyera'ya Ziyaret

Haber: İlhan BABA

(NEUHAUSEN) – Bavyera Eyalet Hükümet Uyum Sorumlusu Karl Straub, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB)'e bağlı faaliyetlerde bulunan DİTİB Kuzey Bavyera Eyalet Birliği'ni ziyaret etti. Ziyarette, Müslüman toplumun toplumsal yaşamdaki yeri, uyum politikaları ve karşılıklı iş birliği olanakları ele alındı.

DİTİB Kuzey Bavyera'nın Neuhausen ofisinde gerçekleşen görüşmede Straub, Birlik Başkanı Uğur Cankurt'tan dernek faaliyetleri, toplumsal projeler ve eğitim çalışmaları hakkında detaylı bilgi aldı. Görüşmede, özellikle İslam dersleri, dinler arası diyalog, İslamofobi ile mücadele ve gençlere yönelik sosyal-kültürel programlar gündeme geldi.

Karl Straub, uyum sürecinin yalnızca göçmen topluluklara bırakılmaması gerektiğini vurgulayarak, "Uyum, ancak karşılıklı saygı ve sürekli diyalogla mümkün olabilir. Bu süreç hepimizin ortak sorumluluğudur" dedi. Straub, özellikle Müslüman toplumun sosyal yaşama katılımının artırılmasının önemine dikkati çekti.

DİTİB Kuzey Bavyera Başkanı Uğur Cankurt, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "İçinde yaşadığımız toplumla birlikte daha güçlü bir uyum süreci inşa etmeye hazırız" dedi.

Her iki taraf da toplumsal birlikteliğin güçlendirilmesi ve karşılıklı anlayışın derinleştirilmesi amacıyla diyaloğun sürdürülmesi yönündeki kararlılıklarını ifade etti.