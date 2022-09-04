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Kargın ve Ersay ailelerinin mutlu günü

Yerel Haberler

Kargın ve Ersay ailelerinin mutlu günü

Gazeteci Murat Kargın'ın oğlu Gökhan Kargın, Fikriye Ersay ile Arzen parkta düzenlenen düğün töreni ile hayatlarını birleştirdi.

Gazeteci Murat Kargın'ın oğlu Gökhan Kargın, Fikriye Ersay ile Arzen parkta düzenlenen düğün töreni ile hayatlarını birleştirdi.

Kargın ve Ersay çifti için Arzen parkta düğün töreni düzenlendi. Düğüne Yakutiye belediye başkanı Mahmut Uçar Erzurum esnaf ve sanatkarlar odaları birliği başkanı Rasim Fırat, Türk iş temsilcisi Yusuf Gökcan çok sayıda sendika ve oda başkanları katıldı. Keyifli bir ortamda düzenlenen törende Fikriye Ersay ve Gökhan Kargının heyecanları gözlerinden okunuyordu. Gazeteci Murat Kargın ise çok mutlu bir gün yaşadığını anlatarak şunları söyledi; "Benim açımdan çok mutlu bir gün oğlumun düğününde sevdiklerimizle beraber olmak anlaştığı,sevdiği nişanlısıyla evlenmeye karar vermesi gerçekten çok güzel.Yeni bir hayata başlıyorlar.Onlara sevgi,saygı ve şans diliyorum.Onların her zaman arkasında olacağız gerçekten çok güzel bir atmosfer."

Düğün töreni çalan müzikler eşliğinde geç saatlere kadar devam etti. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Mahmut Uçar Yakutiye Erzurum Yerel Haberler

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