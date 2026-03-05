Haberler

Diyarbakır'da iki kardeş bir gün arayla geçirdikleri kalp krizi nedeni ile hayatlarını kaybetti

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde yaşayan 85 yaşındaki Nezir ve 83 yaşındaki Beşir Denktaş kardeşler, ardı ardına geçirdikleri kalp krizleri sonucu hayatlarını kaybetti. Birbirlerine olan bağlılıkları ile bilinen Denktaş kardeşler, mahallede derin bir üzüntü yaratırken, ömürlerinin büyük bir kısmını yan yana geçirmenin acısını da bir de bu şekilde yaşamış oldular.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde yaşayan 85 yaşındaki Nezir ile 83 yaşındaki kardeşi Beşir Denktaş, 1 gün arayla geçirdikleri kalp krizi nedeni ile hayatlarını kaybetti.

Çınar ilçesine bağlı Yeşil Mahalle'de yaşayan ve ömürlerinin neredeyse tamamını yan yana, omuz omuza vererek geçiren Denktaş kardeşler, birbirlerinin ölümüne de dayanamadı. Geçtiğimiz salı günü geçirdiği kalp krizi sonucu hastaneye kaldırılan 85 yaşındaki Nezir Denktaş, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ağabeyinin acısına dayanamayan 83 yaşındaki Beşir Denktaş da bir gün sonra geçirdiği kalp krizi nedeni ile hayata gözlerini yumdu. Hayatlarını birbirlerine adayan kardeşlerin ölümü, mahallede üzüntüyle karşılandı. - DİYARBAKIR

