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Kardeşler, Dağda Doğan Buzağıyı Sırtlarında Taşıyarak Eve Getirdi

Kardeşler, Dağda Doğan Buzağıyı Sırtlarında Taşıyarak Eve Getirdi
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Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde besici kardeşler, dağda doğum yapan ineğin buzağsını bulduktan sonra 5 kilometre sırtlarında taşıyarak güvenle evlerine ulaştırdı.

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde besici kardeşler, dağda doğan buzağıyı 5 kilometre sırtlarında taşıyarak eve getirdi.

Silvan ilçesi Demirkuyu köyünde besici Mehmet Bukseli'ye ait bir inek, dağda doğum yaptı ancak buzağı, annesinden ayrı düştü. Çiftçi hemen arama çalışmalarına başladı. Ardından buzağıyı bulan Mehmet ve Şinasi Bukseli, minik hayvanı sırtlarına alarak zorlu yolculuğa çıktı. Yaklaşık 5 kilometrelik yolu aşan Bukseli kardeşler, buzağıyı güvenle evlerine ulaştırdı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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