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2 kişinin can verdiği kardeş katliamının arkasından arazi anlaşmazlığı çıktı

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Osmaniye'de kardeşler arasında çıkan kavganın nedeni belli oldu. 2 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı kavganın arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıktığı belirlendi.

Osmaniye'de 2 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı kardeşler arasındaki kavganın arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıktığı belirlendi.

Kardeşler arasında arazi kavgası: 2 ölü, 4 yaralı

KARDEŞLER ARASINDAKİ TARTIŞMA SİLAHLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Osmaniye merkez Gebeli Mahallesinde Erol Öztürk ile abisi Yusuf Öztürk arasından tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Erol Öztürk, av tüfeğiyle abisi Yusuf Öztürk, yengesi Rabia Öztürk, gelinleri Birgül Öztürk, torunları Çiğdem Öztürk ve Soner Öztürk'e ve ismi öğrenilemeyen bir kişiye ateş etti.

Kardeşler arasında arazi kavgası: 2 ölü, 4 yaralı

ABİSİ İLE YENGESİNİ ÖLDÜRDÜ

Olayda abi Yusuf Öztürk ve eşi Rabia Öztürk olay yerinde hayatını kaybetti.Gelin ve torunların da aralarında bulunduğu 4 kişi yaralandı.

Kardeşler arasında arazi kavgası: 2 ölü, 4 yaralı

KAVGANIN NEDENİ ARAZİ ANLAŞMAZLIĞI

Yaralılar hastanede tedavi altına alınırken, kavganın nedeni de belli oldu. Kavganın arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıktığı öğrenildi. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kardeşler arasında arazi kavgası: 2 ölü, 4 yaralı

Kardeşler arasında arazi kavgası: 2 ölü, 4 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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