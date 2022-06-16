Kardeş topluluklara yönelik araştırmalara YTB'den destek

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından; kardeş, soydaş ve akraba topluluklara yönelik geniş bilimsel araştırmaların desteklenmesi amacıyla hayata geçirilen Beşeri ve Sosyal Kalkınma Araştırmaları Programı'nın (BESKAP) ikinci dönem başvuruları başladı.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) hayata geçirdiği projelerle ülkemiz ile köklü ilişkilere ve derin bağlara sahip toplumların; beşeri, siyasi ve ekonomik olarak kalkınmalarına yardımcı oluyor. YTB bu çerçevede kardeş, soydaş ve akraba topluluklara yönelik bilimsel araştırmaların desteklenmesi amacıyla Beşeri ve Sosyal Kalkınma Araştırmaları Programı'nı (BESKAP) hayata geçiriyor. Program ile birlikte Türkiye'deki ve yurt dışındaki araştırmacıların yapacağı ortak başvurularla, ikili ve çoklu akademik ağların geliştirilmesi hedefleniyor. BESKAP çerçevesinde yapılacak araştırmalar, ilgili ülkelerin politikaları için de yol gösterici nitelikte olacak. Bu çerçevede politika belgesi niteliğindeki araştırmalara öncelik verilecek.

Türkiye ve yurt dışından bireysel veya ortak başvuruların destekleneceği program çerçevesinde öncelik, ortak araştırmaların desteklenmesi. Program aynı zamanda tamamlanmış araştırmaların daha geniş kitlelere ulaştırılmasının sağlanmasını da hedefliyor. Kurumsal Ayrımcılık, Anadil Eğitim Hakları, Eğitimde Fırsat Eşitliği, Sivil Toplum Araştırmaları, Medya Analizleri, Sosyolojik ve Demografik Araştırmalar ve Türkiye Mezunları başlıkları ise öncelikli konular arasında yer alıyor.

BESKAP katılımcıları, bireysel araştırmacılar tarafından yapılmış başvurular arasından seçilecek. Yüksek lisans ve doktora öğrencileri, lisans mezunu bireysel araştırmacılar, doktor unvanına sahip serbest araştırmacılar veya akademisyenler programa başvuru yapabilecek.

Program son başvuru tarihi 15 Kasım 2022

Programla ilgili detaylı bilgiler ve başvuru formları http://ytb.gov.tr/beskap/ adresinde bulunuyor. Soru ve görüşler için de beskap@ytb.gov.tr adresi üzerinden iletişime geçiliyor. Programa son başvuru tarihi ise 15 Kasım 2022 olarak belirlendi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Yerel