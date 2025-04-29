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Kardeş Okul Projesi'nde Sağlıklı Beslenme ve Ağız Sağlığı Eğitimi

Kardeş Okul Projesi'nde Sağlıklı Beslenme ve Ağız Sağlığı Eğitimi
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Nazilli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün Kardeş Okul Projesi kapsamında İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Çapahasan İlkokulu'nu ziyaret etti. Ziyaret sırasında düzenlenen kukla gösterisi ile sağlıklı beslenmenin önemi vurgulandı ve ağız-diş sağlığı hakkında bilgilendirici bir eğitim gerçekleştirildi.

Nazilli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen Kardeş Okul Projesi kapsamında, İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin öğrenci ve öğretmenleri, kardeş okul olan Çapahasan İlkokulu'na ziyaret gerçekleştirilirken, ziyarette kukla gösterisi ile sağlıklı beslenmenin önemine dikkat çekildi, ağız ve diş sağlığı konusunda da bilgilendirici bir eğitim düzenlendi.

Ziyaret kapsamında, sağlık hizmetleri ve tarih alanında görevli öğretmenlerin koordinasyonunda lise öğrencileri tarafından sağlıklı beslenmenin önemine dikkat çekmek amacıyla renkli bir kukla gösterisi sunuldu. Minik öğrenciler tarafından ilgiyle izlenen gösteri, eğitici içeriğiyle dikkat çekti. Programın bir diğer dikkat çeken bölümü ise ebe yardımcılığı dalı son sınıf öğrencilerinin ağız ve diş sağlığı üzerine düzenlediği uygulamalı eğitim oldu.

Öğrenciler, etkili diş fırçalama tekniklerini küçük öğrencilere anlatarak sağlıklı ağız bakımı konusunda farkındalık oluşturdu. Ziyaretin sonunda misafir okulun müdürü, ev sahibi okul müdürüne çiçek takdim ederek teşekkürlerini iletti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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