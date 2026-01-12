Haberler

Karbonmonoksit zehirlenme olaylarına karşı önemli uyarı

Güncelleme:
Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürlüğü, kış aylarında artış gösteren karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı vatandaşları uyardı. Soba kurulumları mevzuata uygun yapılmalı, bacalar düzenli olarak temizlenmeli ve yaşam alanları havalandırılmalıdır.

Afyonkarahisar İl sağlık Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada vatandaşlar karbonmonoksit gazın zehirlenmelerine karşı uyarıldı.

Konu ile ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Kış aylarında ülkemiz genelinde artış gösteren karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı tedbirli olalım. Soba kurulumları mevzuata ve güvenlik standartlarına uygun yapılmalıdır. Bacalar periyodik olarak temizlenmeli ve kontrol edilmelidir. Uyku öncesinde sobaya kömür eklenmemelidir. Yaşam alanları düzenli aralıklarla havalandırılmalıdır. Alınacak basit önlemler, hayati önem taşımaktadır.

Baş dönmesi, mide bulantısı ve halsizlik gibi belirtilerde derhal temiz havaya çıkarak 112'yi arayın" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
