Karayazı'da gaziler günü kutlandı

Karayazı'da gaziler günü kutlandı
19 Eylül Gaziler Günü Karayazı'da kutlandı.

İlçe Kaymakamı Onur Titiz, ilçe protokolü ve STK temsilcileriyle Hükümet Konağı önünde düzenlenen törene katıldı; çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşıyla program başladı.

Eski Merkez Camii'nde mevlid-i Şerif okunarak gaziler ve şehitler için dualar edildi.

Kaymakam Titiz, öğle yemeğinde gazilerle bir araya gelerek sohbet etti, taleplerini dinledi ve fedakarlıklarının daima minnetle hatırlanacağını vurguladı. - ERZURUM

