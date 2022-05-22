Karatay Belediyesi'nden kadın kursiyerlere Karadeniz gezisi - Haberler

Konya'nın Karatay ilçe Belediyesi, sosyal ve kültürel etkinlikler çerçevesinde Doğanlar Kuran Kursu'nda eğitim gören kursiyerlere yönelik olarak Karadeniz gezisi düzenledi.

Sosyal, kültürel ve eğitim alanlarındaki pek çok projesiyle ilçe halkının hayatlarına dokunmaya devam eden Karatay Belediyesi, bu kez de Sultan Mesut Mahallesi Doğanlar Kuran Kursu'nda eğitim gören 160 kadın kursiyere yönelik olarak bir Karadeniz gezisi programı düzenledi. Toplam 3 gün süren gezide kursiyerler; Rize, Trabzon, Giresun, Ordu, Samsun ve Amasya'daki Ayder Yaylası, Çat Vadisi, Zilkale, Çay Bahçeleri, Uzungöl, Boztepe, Göğceli Cami, 19 Mayıs Anıtı, Yalı Boyu Evleri ile Hazeranlar Konağı ve daha birçok tarihi ile doğal güzelliği görme fırsatı buldu.

Kadınlarımızın hayatlarında güzel anılar biriktiriyoruz

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, hemşehrilerinin her alanda kendilerini geliştirmelerini sağlamalarına katkı sunduklarını belirterek bu projelerinin yanı sıra birçok kültürel ve sosyal etkinlik de düzenlediklerini aktardı. Başkan Hasan Kılca şunları söyledi: "Karatay Belediyesi olarak Doğanlar Kuran Kursu'muzda eğitim gören kursiyerlerimize yönelik olarak bir gezi sözümüz vardı. Onlar için Karadeniz illerini içeren bir program organize ettik. 160 kursiyerimiz bu programla belki de daha önce hiç görmedikleri yerleri görme fırsatı buldu. Bu gezinin hayatlarında çok önemli anılar bırakacağına inanıyorum. Hemşehrilerimize yönelik daha birçok projeyle insanımızın hayatlarına dokunmaya devam edeceğiz. Programa katılan ve katkı sunan herkese teşekkür ediyorum."

İlk kez böyle bir geziye katıldıklarını söyleyen kursiyerler de geziden çok memnun kaldıklarını belirterek, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca'ya teşekkür ettiler. - KONYA

İhlas Haber Ajansı / Yerel