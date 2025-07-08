Karasu Sahili'nde Hırsızlık Önlemleri Artıyor

Karasu Sahili'nde Hırsızlık Önlemleri Artıyor
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Sakarya'nın Karasu ilçesinde yaz sezonuyla birlikte artan plaj yoğunluğuna karşı emniyet güçleri denetimlerini sıklaştırdı. Polis ekipleri, sahil hattında yaya devriye uygulaması başlatarak şüpheli kişilere GBT sorgulaması gerçekleştiriyor.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde yaz sezonuyla birlikte sahil kesiminde artan yoğunluk, emniyet güçlerini harekete geçirdi. Polis ekipleri, muhtemel hırsızlık olaylarının önüne geçmek amacıyla sahil hattında denetimlerini sıklaştırdı.

Hava sıcaklıklarının yükselmesiyle birlikte vatandaşların Karasu Sahili'ne olan ilgisi artarken, yaşanabilecek asayiş olaylarına karşı İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından sahil bölgesinde yaya devriye uygulaması başlatıldı. Görevli polis ekipleri, özellikle şüpheli görülen kişiler üzerinde Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması gerçekleştiriyor. Güvenlik tedbirlerinin yaz sezonu boyunca aralıksız devam edeceğini belirten yetkililer, vatandaşların da kalabalık ortamlarda kişisel eşyalarına dikkat etmeleri konusunda uyarılarda bulundu. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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