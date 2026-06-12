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Üç nesli bir araya getiren duygu yüklü buluşma

Üç nesli bir araya getiren duygu yüklü buluşma
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Sakarya'nın Karasu ilçesinde Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında emekli öğretmenler, 1992 mezunları ve onların aynı okulda okuyan çocukları bir araya geldi. Üç neslin buluştuğu etkinlikte duygu dolu anlar yaşandı.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinlikleri kapsamında emekli öğretmenler, yıllar önce mezun ettikleri öğrencileri ve onların aynı okulda okuyan çocuklarıyla bir araya geldi. Buluşmada duygu dolu anlar yaşandı.

Limandere Mahallesi'ndeki Limandere İlkokulu'nda anlamlı bir organizasyona imza atıldı. Etkinlikte okulda görev yapmış emekli öğretmenler, 1992 yılı mezunları ve onların şu an aynı sıralarda eğitim gören çocukları bir araya geldi. Üç neslin buluştuğu duygu yüklü programda, yıllar sonra birbirini gören emekli eğitimciler ve eski öğrenciler gözyaşlarına hakim olamadı.

Limandere İlkokulu Müdürü Erol Cantürk, okula uzun yıllar emek vermiş ve aynı dönemde çalışmış öğretmenleri bir araya toplamak istediklerini belirtti. Cantürk, "Amacımız onların emeklerine teşekkür etmek, eski öğrencileri ile buluşturmak ve aynı zamanda mevcut öğrencilerimize ebeveynlerinin de bir zamanlar buralarda çocuk olduğunu hatırlatmaktı" dedi.

Öğrencilerinin çocuklarını da okuttular

Meslek hayatı boyunca öğrencileriyle her zaman iç içe olduğunu anlatan emekli öğretmen Kasım Tümer, farklı nesillere eğitim vermenin gururunu yaşadığın ifade ederek, "Mezun ettiğimiz öğrencilerimizin daha sonra çocuklarını okuttuk. Onlar apayrı bir durum oldu. Şu anda ilk ve ikinci dönemimde okuttuğum öğrencilerim burada, 1987-1992 yılları arasında okuyan öğrenciler. Onlarla gurur duyuyoruz" diye konuştu.

"Çok güzel bir çocukluk yaşadık"

Eski öğrencilerden kendisi de eğitimci olan Gülşah Çebel ise, "Limandere İlkokulu'ndan mezun olduk. Şu anda özel bir okulda müdürlük yapıyorum. Yıllardır ben de eğitimin içindeyim. Burada çok güzel günlerimiz oldu gerçekten. Hep beraber çok güzel bir çocukluk yaşadık. Birçok şeyi burada öğrendik; dürüstlüğü, doğruluğu öğretmenlerimizden öğrendik" şeklinde konuştu.

Okulda 8 sene idarecilik de yapan emekli öğretmen Rafet Kalaycı, kendisi gibi idareci olan öğrencisiyle karşılaşınca duygu dolu anlar yaşayarak, gözyaşlarını tutamadı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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