Karapınar Gençleri Tarım Kampı'nda Bir Araya Geldi

Konya'nın Karapınar ilçesindeki gençler, 'Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum' projesi kapsamında Hüyük'teki Tarım Kampı'na katılarak birçok etkinlikte bulundular. Kamp, gençlerin milli ve manevi değerlerine olan bağlılıklarını artırmayı hedefliyor.

Konya'nın Karapınar ilçesindeki gençler, Hüyük ilçesinde bulunan Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Tarım Kampı'nda misafir edildi.

"Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum" (ÇEDES) projesi çerçevesinde Karapınar ilçesinde seçilen gençler, Hüyük ilçesinde bulunan Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Tarım Kampı'na katıldı. Kamp süresince katılımcılar, grup oyunları, atölye çalışmaları, doğa yürüyüşleri, sportif faaliyetler ve manevi rehberlik etkinlikleriyle hem eğlence hem de öğretici bir deneyim yaşadı. Projede planlanan değerler eğitimi etkinlikleriyle gençlerin milli ve manevi değerlerine olan bağlılıklarının artırılması hedefleniyor.

Karapınar Gençlik Merkezi ve Spor İlçe Müdürü Muhammet Ali Karakul, ÇEDES projesi çerçevesinde gerçekleştirilen kampın, gençlerin hem bireysel hem toplumsal anlamda gelişimlerine önemli katkılar sunmaya devam ettiğini söyleyerek destek olan kurumlara teşekkür etti. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
